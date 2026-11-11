$!Mausi Fest: 30 años de solidaridad

Una jornada para compartir en familia y contribuir con una causa solidaria, es lo que trae el Mausi Fest 2026, que reunirá emprendimientos, música, gastronomía y actividades para los asistentes el próximo 22 de noviembre, en Town Center, Costa del Este. La actividad se realizará de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., en el marco de los 30 años de la Fundación Casita de Mausi.

Karinthia Carrillo, directora ejecutiva de la fundación, explicó que esta feria familiar contará con un área de bazar en la que participarán diferentes emprendedores que donaron sus puestos a beneficio de la organización.

“Tenemos diferentes emprendedores, desde vestidos de baño, ropa casual, juguetes para niños, carteras, zapatos, velas. Hay de todo, hay de todo un poquito para los regalos de Día de la Madre, Navidad y todo fin de año”, comentó.

La actividad también tendrá presentaciones musicales y artísticas durante el día. “Va a haber música desde las 11:00 a.m., con la Orquesta Café y más todas las presentaciones que tendremos”, adelantó Carrillo, quien indicó que todavía se encuentran confirmando parte de la programación.

Además, los asistentes podrán encontrar un área de venta de comidas y dulces, cuyos ingresos serán destinados a la fundación. Otro de los atractivos será la exhibición de alrededor de 60 cascanueces intervenidos por artistas panameños e internacionales, que también formarán parte de la tradicional subasta virtual de la organización.

Los fondos recaudados durante estas actividades contribuyen a mantener los servicios que ofrece Casita de Mausi a pacientes adultos con cáncer que deben trasladarse a la capital para recibir tratamiento.

“Actualmente la fundación brinda alojamiento, tres comidas y dos meriendas diarias, además de apoyo con pasajes, medicamentos complementarios y otras necesidades durante su estadía”, resaltó la directora ejecutiva.

La presidenta contó a Metro Libre que “la organización recibe pacientes mayores de 18 años, quienes pueden ingresar con un acompañante. Nuestros beneficiarios proceden de distintas provincias y llegan referidos por el Instituto Oncológico Nacional, ANCEC Santiago, ANCEC Azuero, el Ministerio de Salud y a veces vienen de otras organizaciones”.