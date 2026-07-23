MCU Marvel rompe récords

La maquinaria de Marvel Studios ha vuelto a demostrar de lo que es capaz. A meses de su esperado estreno el próximo 18 de diciembre, ‘Avengers: Doomsday’ ha conseguido recaudar 16,5 millones de dólares solo en preventas, tras lanzar su electrizante primer tráiler.

Según fuentes internas de Disney, las funciones especiales del 17 y 18 de diciembre en cerca de 1.000 cines de EE. UU. están agotadas, perfilando a la cinta dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo como uno de los mayores estrenos del año. El éxito en taquilla viene acompañado de una jugada maestra en la tecnología de exhibición. Debido a que Warner Bros. reservó las salas IMAX para el estreno de ‘Dune Part III’ en la misma fecha,un fenómeno taquillero bautizado en redes como ‘Dunesday’, Disney se vio obligada a innovar.

La compañía ha presentado su propia marca: Infinity Vision. Según un comunicado oficial de la firma del ratón, estas salas garantizan “una experiencia cinematográfica excepcional gracias a pantallas de gran formato, imágenes de gran luminosidad y una calidad de sonido sobresaliente”.