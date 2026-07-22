Más de 400 propuestas siguen en espera dentro de la Asamblea

Desde el inicio del periodo legislativo en julio de 2024, al menos 416 iniciativas legislativas permanecen pendientes de completar su trámite en la Asamblea Nacional, según el seguimiento al avance de los proyectos presentados.

De este total, 242 proyectos se mantienen a la espera de primer debate, 171 están pendientes de segundo debate y tres iniciativas aún deben completar el tercer debate. A estas propuestas se suman alrededor de 59 nuevos proyectos presentados durante la legislatura recién instalada, los cuales deberán iniciar su recorrido legislativo una vez se instalen las comisiones permanentes para su análisis y discusión.

Entre las iniciativas pendientes destacan proyectos relacionados con transparencia fiscal, prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También figuran propuestas para sancionar el contrabando de alimentos, establecer una Ley General de Deporte, despolitizar las federaciones deportivas y crear programas de apoyo educativo.

Además, permanecen en trámite proyectos sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, protección de áreas verdes, formación dual, educación fiscal, defensa del consumidor, turismo, atención psicoeducativa para estudiantes en riesgo social y protección de menores frente a delitos sexuales.

La Asamblea Nacional deberá definir la continuidad de estas iniciativas en las comisiones y debates correspondientes, donde podrán avanzar hacia su aprobación, recibir modificaciones o ser archivadas. El estado de estos proyectos refleja los retos para agilizar la agenda legislativa y atender las distintas propuestas presentadas desde 2024.