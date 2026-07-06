MiCultura impulsa plan estratégico a 10 años para fortalecer el cine panameño

El Consejo Nacional Cinematográfico y Audiovisual de Panamá, adscrito al Ministerio de Cultura, aprobó iniciativas clave para el desarrollo sostenible y la internacionalización del sector audiovisual del país.

Durante la reunión ordinaria, presidida por la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, y la directora nacional de Cine, Sheila González, se aprobó la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Panameña 2026-2036, diseñado para guiar el crecimiento del sector durante la próxima década.

Además, se validó un proyecto estratégico de acompañamiento exclusivo para las producciones ganadoras del Concurso Nacional Fondo Cine, con el objetivo de optimizar su posicionamiento y proyección en mercados extranjeros.

Los miembros del Consejo acordaron evaluar los planes de formación y fomento proyectados para el segundo semestre del año, asegurando que su ejecución responda a las necesidades técnicas actuales de los realizadores locales.

Asimismo, fue aprobada la incorporación de Edgar Soberón Torchia como nuevo vocal del organismo.

La viceministra Benedetti destacó la importancia de dar continuidad a las acciones impulsadas por el Consejo y fortalecer las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la industria audiovisual.