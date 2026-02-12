MiCultura plantea la necesidad de cursos permanentes tras culminar talleres de verano en la Ciudad de las Artes

La Ciudad de las Artes culminó su ciclo de cursos de verano con una participación de 5,600 estudiantes, lo que representa un 93% de asistencia sostenida respecto a los 6,000 inscritos inicialmente, según informó el Ministerio de Cultura.

Padres de familia y tutores acudieron a presenciar las muestras finales en los pasillos de la instalación cultural, la cual se transformó en una red de galerías itinerantes y escenarios vivos.Los estudiantes de Artes Plásticas exhibieron lienzos donde la identidad panameña y la abstracción moderna convivieron en armonía. Por su parte, los alumnos de los cursos de Danza y Teatro presentaron coreografías de danza contemporánea y folclore en el auditorio principal. El cierre también incluyó presentaciones de cuerdas, vientos y percusión, donde los estudiantes de Música demostraron la evolución de su técnica y oído rítmico.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, resaltó que durante estas cuatro semanas muchos niños y jóvenes tuvieron su primer encuentro con las diversas disciplinas artísticas.Durante el acto, Herrera dedicó unas palabras especiales a los familiares: “Gracias por el sacrificio diario: por los traslados, los horarios y el apoyo constante. Nada de esto sería posible sin ustedes. Su compromiso es una inversión en sensibilidad, disciplina y futuro”, enfatizó.

Asimismo, agradeció a los docentes, directores y colaboradores de los equipos de Latidos del Barrio y Educación Artística por el trabajo que hizo posible este cierre. Finalmente, la ministra envió un mensaje de cierre: “No se cansen de aplaudir. Celebren el esfuerzo, porque aquí no solo estamos formando artistas; estamos formando ciudadanos sensibles y comprometidos con Panamá”.

“El éxito de esta convocatoria no solo cierra un capítulo vacacional, sino que abre el debate sobre la necesidad de expandir estos programas durante todo el año escolar”, planteó el Ministerio de Cultura en un comunicado.