Miles de personas se despiden en Dublín del cantautor Glen Hansard

Miles de personas se reunieron este martes en Dublín para el funeral del cantautor y actor irlandés Glen Hansard, fallecido la semana pasada en un accidente de moto, constató la AFP.

La ceremonia tuvo lugar en la catedral de San Patricio y fue retransmitida en pantallas instaladas en el exterior para los numerosos aficionados que acudieron a rendir un último homenaje a uno de los cantantes más influyentes de Irlanda, muerto a los 56 años.

El féretro de Hansard, decorado con flores silvestres, fue llevado a la catedral entre los aplausos del público, constató la AFP.

Dentro de la catedral, Bono, el cantante de U2, interpretó una versión recitada del éxito “Beautiful Day”, invitando a los asistentes a acompañarlo.

También se difundió un mensaje de voz de la cantante estadounidense Patti Smith, en el que ella cantaba una canción de cuna para Hansard.

Entre los otros músicos que acudieron a rendirle homenaje se encontraban Hozier, Imelda May y Jerry Fish.

Entre la multitud, muchas personas no ocultaban su emoción.

“Escucho su música desde hace mucho tiempo y he ido a verlo en concierto. Era un gran cantautor, cantante y hombre de escena, pero más aún, sus canciones transmitían mucha sabiduría y convicción”, declaró Paul McCann a la AFP.

“Era un hombre maravilloso: ayudaba a los pobres y a las personas sin hogar. Él mismo provenía de un entorno muy humilde, pero nunca olvidó de dónde venía, y ayudó a muchos jóvenes músicos a cumplir sus sueños”, añadió Siobhán O’Brien.

Con una carrera internacional de más de tres décadas en la música, el cine y el teatro, Hansard contribuyó a dar a conocer al grupo The Frames, del que fue cofundador, antes de alcanzar el éxito internacional en 2007 con la película “Once”, en la que actuó y por la que obtuvo un Óscar a la mejor canción original.

Numerosas estrellas de la música le rindieron homenaje en las redes, como Bruce Springsteen o Billie Eilish.