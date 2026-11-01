Miles de voluntarios en Bután construyen monumentos para la “ciudad de la plena conciencia”

Decenas de miles de voluntarios participaron este domingo en la construcción de 108 estupas budistas en Bután, como parte de los ambiciosos planes del país del Himalaya para crear una “ciudad de la plena conciencia” e impulsar el crecimiento económico.

Las torres macizas de 15 metros de altura, monumentos sagrados budistas presentes en todo el Himalaya, se extienden a lo largo de 12 kilómetros cerca de la frontera con India, en el emplazamiento de la futura Ciudad de la Plena Conciencia, en la localidad de Gelephu.

Más de 40.000 voluntarios participaron en la construcción de las 108 estructuras en un solo día, en lo que las autoridades describieron como “una forma física de oración”, tras comenzar los trabajos poco después de la medianoche.

Bután, país sin salida al mar, con una población de algo menos de 800.000 habitantes y enclavado entre China e India, es conocido por su política de priorizar la “Felicidad Nacional Bruta” junto con el crecimiento económico.

El país espera que la ciudad impulse su economía y convenza a más jóvenes de permanecer en el reino, atrayendo inversiones en empresas sostenibles, tecnología verde, educación, turismo y servicios financieros.

El rey, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, creó esta zona especial mediante una carta real en 2024, afirmando que su objetivo era “crear un dinámico centro económico”.

Bután afronta una disminución de la natalidad y un éxodo de jóvenes que buscan oportunidades en el extranjero.

La apacible localidad tiene menos de 10.000 habitantes, según el último censo realizado en 2017.

Algunos analistas han cuestionado si Bután podrá atraer suficiente inversión para hacer realidad su visión.

El emplazamiento estará conectado con la red ferroviaria india en el vecino estado de Assam y está previsto que un aeropuerto internacional entre en funcionamiento en 2029.

Bishnu Maya Moktang, una residente local que asistió a la ceremonia del domingo, afirmó sentirse entusiasmada con la futura ciudad.

“Espero vivir lo suficiente para verla”, declaró a la AFP Moktang, de 56 años.

“Mis padres murieron jóvenes y nunca llegarán a ver la ciudad. Me siento afortunada”, agregó.