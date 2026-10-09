Cultura

Milo J y Los Cafres pondrán el ritmo al Crossroads 2027

Milo J y Los Cafres pondrán el ritmo al Crossroads 2027
Cortesía | Arriba está Milo J y abajo la banda Los Cafres.
Redacción Metro Libre
09 de octubre de 2026

El Panama Crossroads celebrará su quinta edición del 28 al 30 de enero de 2027 en Amador, con Milo J y Los Cafres como principales figuras del cartel. El festival combinará música, gastronomía, educación e industrias creativas, con artistas nacionales e internacionales.

El cartel internacional incluye a Chuwi, DJ Tennis, Nicola Cruz, Ghetto Kumbé, Sonido Tupinamba y otros artistas, mientras que la representación panameña estará a cargo de Buen Afro, Ely López, Fyahband, Kevin Keene, Luca Ruiz, Mar María y más talentos locales.

La propuesta gastronómica retomará la cocina panameña, junto a un food court de comida callejera. También se desarrollará la cuarta edición del Programa Educativo. Los boletos ya están en TikiTickets y próximamente anunciarán nuevos artistas, horarios y detalles de la programación.

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