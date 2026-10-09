Milo J y Los Cafres pondrán el ritmo al Crossroads 2027

El Panama Crossroads celebrará su quinta edición del 28 al 30 de enero de 2027 en Amador, con Milo J y Los Cafres como principales figuras del cartel. El festival combinará música, gastronomía, educación e industrias creativas, con artistas nacionales e internacionales.

El cartel internacional incluye a Chuwi, DJ Tennis, Nicola Cruz, Ghetto Kumbé, Sonido Tupinamba y otros artistas, mientras que la representación panameña estará a cargo de Buen Afro, Ely López, Fyahband, Kevin Keene, Luca Ruiz, Mar María y más talentos locales.

La propuesta gastronómica retomará la cocina panameña, junto a un food court de comida callejera. También se desarrollará la cuarta edición del Programa Educativo. Los boletos ya están en TikiTickets y próximamente anunciarán nuevos artistas, horarios y detalles de la programación.