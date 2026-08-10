Minsa refuerza vigilancia ante alerta internacional por posible presencia de hidrocarburo en juguetes “Squishy”

El Ministerio de Salud (Minsa) activó la vigilancia sanitaria ante una alerta internacional relacionada con juguetes blandos y apretables conocidos como “Squishy” o “Squeezy Dumplings”, en los que autoridades de otros países reportaron la presencia de benceno (un hidrocarburo aromático líquido, incoloro, muy inflamable y con un característico olor dulce).

El Minsa aclaró que la alerta no implica que todos los juguetes de este tipo en Panamá contengan dicha sustancia, por lo que ya realiza verificaciones y coordinaciones para determinar si existen productos con sustancias químicas de riesgo en el mercado nacional.

El subdirector general de Salud Ambiental, Juan José Lezcano, explicó que la institución trabaja junto con el Laboratorio de la Universidad de Panamá para analizar las muestras. “La Subdirección se encuentra en coordinación con el laboratorio de la Universidad de Panamá para verificar qué juguetes contienen las sustancias químicas; en este caso, el benceno”, indicó.

Una vez se obtengan los resultados, agregó, se coordinará con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Autoridad Nacional de Aduanas para establecer las medidas correspondientes.Por su parte, la directora general de Salud Pública, Dra. Yelkys Gill, señaló que se activaron los mecanismos de vigilancia sanitaria y que el seguimiento incluye muestreos en establecimientos donde pudieran comercializarse estos productos.

La funcionaria advirtió que algunos contienen líquidos o materiales en su interior que, al romperse, podrían entrar en contacto con la piel o ser ingeridos, tanto por niños como por mascotas.

El Minsa recordó que el benceno es una sustancia química cuya exposición puede ocasionar mareos, náuseas, dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, afecciones respiratorias y, en casos graves, alteraciones del ritmo cardíaco, convulsiones o pérdida del conocimiento.

Ante una posible exposición, se recomienda retirar el juguete, alejar a la persona de la fuente, lavar la zona con abundante agua y jabón, mantener el área ventilada y, si aparecen síntomas, buscar atención médica e informar qué producto estuvo involucrado.

Entre las recomendaciones a padres, madres y cuidadores, la Dra. Gill instó a supervisar el uso de estos juguetes, evitar que sean mordidos o introducidos en la boca, revisar que no presenten roturas o fugas, lavarse las manos tras manipularlos, no calentarlos y verificar fabricante, procedencia y etiquetado antes de comprar. “Si estos juguetes se rompen, hay que retirarlos inmediatamente y lavar las manos”, reiteró.

El Minsa enfatizó que se trata de una alerta en investigación y no de una confirmación de contaminación generalizada, por lo que continuará con el proceso de muestreo y coordinación interinstitucional para ordenar el retiro del mercado de cualquier producto que represente un riesgo.