Miss Universe Panamá ultima detalles para la participación de Gabriela Lineth González en Puerto Rico

La organización de Miss Universe Panamá se encuentra afinando los últimos preparativos para la salida de Gabriela Lineth González, quien representará al país en la edición número 75 del certamen internacional de belleza Miss Universo, que tendrá como sede a Puerto Rico.

Al respecto, César Anel Rodríguez, presidente de la organización, informó a Metro Libre que la candidata viajará el próximo domingo 8 de noviembre, fecha en la que iniciará su participación en las actividades de concentración del concurso.

Asimismo, Rodríguez explicó que actualmente se encuentran en la preparación de las maletas y en la selección de los atuendos que lucirá la representante panameña durante las diferentes actividades, presentaciones y compromisos oficiales del certamen.

En total, Gabriela Lineth llevará aproximadamente 80 cambios de vestuario, confeccionados por una variedad de diseñadores panameños, colombianos y vietnamitas, además de diseñadores venezolanos que residen en Panamá. Esta selección busca mostrar la diversidad de propuestas de moda y el talento de creadores de distintas nacionalidades que forman parte de su preparación.

Por otra parte, uno de los elementos que también se encuentra en proceso de ajustes es el traje de fantasía o vestido típico, una de las piezas que permitirá proyectar elementos de la identidad cultural panameña ante el público internacional.

De acuerdo con Rodríguez, este vestuario está siendo intervenido en la Villa de Los Santos, donde se han realizado algunas modificaciones al diseño original. Inicialmente, la propuesta contemplaba una tonalidad dorada; sin embargo, se decidió introducir una combinación de colores para darle una nueva apariencia a la pieza.