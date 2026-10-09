$!Moisés Véliz analiza los retos y el futuro de Panamá en “Altitud de Crucero”

Tras meses de recopilación, el economista, escritor y exejecutivo aeronáutico Moisés Véliz Arosemena lanzará este 19 de octubre su nuevo libro “Altitud de Crucero”. La obra funciona como un compendio multidisciplinario que reúne artículos de prensa, ensayos, discursos y entrevistas donde analiza temas clave como la aviación, la economía, el turismo y el mercado laboral, además de rescatar biografías de figuras influyentes como los hermanos Mota.

Inspirado en la metáfora de la aviación, Véliz explica que la propuesta alude a esa etapa del vuelo donde el avión se estabiliza y permite la calma: “Esa es una metáfora a la cual debemos acudir a lo largo de nuestra vida, pues hay un momento en que tenemos que hacer una pausa, reflexionar, analizar y pensar en el recorrido que ya hemos hecho y en lo que nos falta por recorrer”. Uno de los pilares centrales del texto es la urgente necesidad de saldar la brecha entre la formación académica y las demandas reales de la industria en Panamá, un factor que el autor vincula directamente con el desempleo juvenil y la alta informalidad en la región.

“Si hay algo de lo que se han quejado siempre los empresarios son de que la gente no está estudiando lo que el mercado necesita. Hay una serie de deficiencias en la formación profesional con la cual tenemos que ponernos al día, urgentemente. Esto es algo que a nivel de Estado se tiene que atender, sobre todo para la juventud”, advierte el analista, destacando además que el fenómeno del desempleo sigue afectando desproporcionadamente a las mujeres en América Latina.

A lo largo de sus páginas, el libro plasma experiencias decisivas en la historia moderna del país, tales como el impulso a los convenios de cielos abiertos y el desarrollo del programa Stopover junto a la aerolínea Copa y el sector turístico nacional.

Con esta publicación, el escritor busca no solo aportar valor a la literatura económica, sino motivar un esfuerzo sostenido por el progreso nacional: “El mensaje es que sigamos trabajando en cosas que, a pesar de que ya se han mencionado, todo tiene su momento. Hay que seguir trabajando en el desarrollo nacional aportando en todo lo que podamos”.