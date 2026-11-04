Muere a los 93 años el director italiano de cine erótico Tinto Brass

El director italiano de cine erótico Tinto Brass, conocido principalmente por su película de culto 'Calígula', murió el miércoles a los 93 años, informó su familia a la agencia de noticias ANSA.Brass también dirigió 'Todas lo hacen', una versión provocadora de la ópera Cosi fan tutte, de Mozart.Comenzó su carrera como cineasta de vanguardia y experimental en la década de 1960.Actores de renombre, como Helen Mirren y Vanessa Redgrave, protagonizaron sus películas. Mirren describió su experiencia en 'Calígula' (1979) como 'extraordinaria' y afirmó que 'adoraba' a Brass.'Me encantaba el caos y esa especie de anarquía radical', declaró durante una conferencia de prensa en Berlín en 2020.