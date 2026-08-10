Muere Ben Jones, actor de “Los Dukes de Hazzard”, a los 84 años

Ben Jones, actor, excongresista y figura emblemática de la televisión estadounidense por su papel como Cooter Davenport en la serie “Los Dukes de Hazzard”, falleció a los 84 años, confirmó su esposa, Alma Viator.

La noticia fue difundida a través de una publicación en Facebook, donde Viator expresó el profundo impacto de la pérdida.

“Hoy perdí al amor de mi vida”, escribió Viator, al informar que Jones murió a causa de un infarto masivo mientras descansaba en su sillón favorito, esperando el inicio del juego entre los Bravos y los Yankees. La familia señaló que el actor se encontraba en casa y no presentaba complicaciones previas que anticiparan el desenlace.

Jones, quien además de su carrera artística tuvo una trayectoria política como miembro del Congreso, es recordado por su cercanía con el público y por su participación en una de las series más populares de la televisión estadounidense durante los años ochenta. Su esposa destacó que “Ben tuvo una vida maravillosa, plena y enriquecedora. Amó y fue amado por muchísimas personas”.

La familia y seguidores lamentan su partida, mientras se preparan homenajes para recordar su legado en la cultura televisiva estadounidense.