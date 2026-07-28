Muere el príncipe Anthony Bart-Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding

La Autoridad de Turismo de Ghana confirmó el fallecimiento del príncipe Anthony Bart-Appiah, miembro de su junta directiva desde 2025 y esposo de la exdiputada panameña Kayra Harding.

Según la entidad, Bart-Appiah murió el 26 de julio de 2026 en su residencia en Accra, Ghana. Fue reconocido por su aporte al sector turístico, especialmente por su participación en la campaña “Año del Retorno”, orientada a fortalecer los vínculos con la diáspora africana.

También se destacó por su labor como CEO de Bridgezone, una agencia dedicada a promover África en el extranjero. La Autoridad de Turismo de Ghana expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.