Muere la española que alcanzó fama mundial por su particular restauración de un retrato de Cristo

La anciana española que se convirtió en una insólita estrella mundial en 2012 tras la fallida restauración de un retrato de Cristo, que provocó las risas de internautas de medio mundo y atrajo a curiosos a su tranquila localidad del noreste de España, falleció a los 94 años.

“En agosto de 2012, salió a la luz la famosa restauración del Ecce homo de Borja, que debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención decidió repintar la obra encima”, recordó en un mensaje publicado en Facebook la fundación que gestiona el santuario donde sigue expuesto el cuadro, y que anunció su fallecimiento.

“Cecilia Giménez se convirtió así en uno de los personajes más famosos de 2012 y que a día de hoy todavía sigue despertando interés, no sólo en las personas que se acercan hasta el Santuario de Misericordia lugar que Cecilia adoraba, sino también en diferentes medios de comunicación”, agregó la nota.

Cecilia Giménez, por entonces octogenaria, conquistó una insólita fama mundial a mediados de 2012, cuando se propagó como la pólvora por internet su personal restauración de un fresco pintado por un artista local sobre la pared de un santuario barroco en Borja.

La cabellera con aspecto de pelaje de mono, la boca difuminada y la nariz mal perfilada nacidas de los pinceles de esta restauradora aficionada no tenían nada que ver con el original: un ‘Ecce Homo’ de trazos finos con una corona de espinas pintado por Elías García Martínez en la década de 1910.

La obra no estaba catalogada ni formaba parte del conjunto artístico barroco de la iglesia.

La “restauración” provocó inmediatamente la hilaridad de los internautas, dando pie a imitaciones en todo el mundo, a partir de retratos del por entonces rey de España, Michael Jackson o Homer Simpson.

Muestra de su éxito, unos 57.000 visitantes pasaron por el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia para fotografiarse junto al Cristo desfigurado en el año siguiente.