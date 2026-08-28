Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció este viernes a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca.

"Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35" (04H35 GMT), escribió el Palacio en un comunicado.

El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

Desde el jueves, casi toda la familia estuvo acompañando al monarca hospitalizado desde el 17 de agosto, incluido el hijo de la princesa heredera Mette-Marit, Marius Borg Høiby, que fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.

Desde que el jueves se anunciara que su estado de salud era "extremadamente grave", numerosos ciudadanos de a pie pasaron delante del Palacio real para depositar flores en honor a su rey.

"Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine", dijo a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años.

Al anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el palacio fue puesta a media asta.

Con esto, el heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, y que según la prensa pasó la noche junto a su padre, se convierte automáticamente en rey.

Ahora le tocará a él informar al gobierno del deceso, y convocar a sus miembros. Por el momento, el primer ministro Jonas Gahr Store expresó su "profunda tristeza".

- Modernidad y escándalos -

Harald V subió al trono de Noruega en 1991 tras fallecer su padre Olav, y encarnó una Noruega abierta y tolerante.

"Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí", dijo en 2016 en un discurso con motivo de sus 25 años como monarca. "Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada", añadió.

La familia real afrontó además en los últimos años numerosos escándalos, dos de ellos relacionados con Mette-Marit.

Este mes de enero, la publicación de un conjunto de archivos del delincuente sexual norteamericano Jeffrey Epstein destapó la hasta ese momento desconocida amistad con la princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.

Entre los mensajes había algunos formulados en tono íntimo, entre 2011 y 2014, cuando el financista estadounidense había sido ya condenado en su país por solicitar los servicios sexuales de una menor.

La princesa, afectada por cierto por una enfermedad pulmonar incurable que la obligó a recibir un trasplante de pulmones en junio, ha tenido que afrontar los problemas judiciales de su hijo Marius Borg Høiby, nacido en 2001 de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

El joven de 29 años fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos violaciones -una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero- y otros 32 cargos.

El joven apeló su condena, y a la espera de ese nuevo proceso está bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.