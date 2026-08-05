Cultura

Museo inmersivo que resalta la producción local

Ofrece espacio para degustar catas de café recién filtrado o tirones de cerveza artesanal, un laboratorio creativo para talleres

Museo inmersivo que resalta la producción local
Cortesía BEC | La propuesta arquitectónica y conceptual del centro se divide en tres atmósferas integradas: café de especialidad, cacao artesanal y tradición de la cerveza.
Museo inmersivo que resalta la producción local
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ML | En la galería del café hay datos de este rubro.
Museo inmersivo que resalta la producción local
ML | La aquitectura de la galaería del cacao.
Museo inmersivo que resalta la producción local
J.Andrade | Una persona disfruta de una de las atracciones.
Museo inmersivo que resalta la producción local
ML | Muestras de chocolate para realizar una cata.
Yalena Ortiz
05 de agosto de 2026

El Casco Antiguo alberga un espacio donde la historia nacional y el orgullo por la producción panameña no solo se contemplan, se huelen, escuchan, tocan y saborean.

El BEC (Brand Experience Center) ofrece un museo inmersivo concebido para despertar los cinco sentidos a través de tres productos insignias en el país: la mística del café de especialidad, la profundidad del cacao artesanal y la tradición centenaria de la cerveza local, explica Juan Carrington, gerente del establecimiento.

Situado frente a la Plaza Quinto Centenario, el centro despliega un viaje sensorial de 45 a 60 minutos, alimentado por el legado de tres marcas: Lamastus Family Estates (productores del cotizado café de Finca Elida), la chocolatería Bocao y la centenaria Cerveza Balboa.

”Ya sabemos que el café panameño es el número uno a nivel mundial; entendemos que el cacao es el oro negro que queremos explotar en nuestro país y conocemos la trayectoria de Cerveza Balboa como la número uno en Panamá. Queremos que el visitante, tanto local como extranjero, conozca el origen y la historia de cómo se elaboran estos productos”, concluye Carrington.

Con una estructura llamativa, la experiencia busca que el público comprenda por qué el café panameño corona las subastas globales, por qué el cacao es considerado el “oro negro” del trópico y cómo más de un siglo de tradición cervecera ha moldeado la cultura popular.

$!Museo inmersivo que resalta la producción local
Datos de interés

ml | Diseñado para ser un espacio totalmente inclusivo y accesible para personas en silla de ruedas, el BEC ofrece paquetes adaptados para diversas edades, desde recorridos autoguiados hasta experiencias VIP con guía privado y catas dirigidas.

Ubicación: Edificio Brand Experience Center (Planta Baja), Avenida Pablo Arosemena y Avenida Eloy Alfaro, Casco Antiguo.

Horarios: Lunes a jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Viernes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tarifas: Entrada general desde $10 a $15 (según modalidad de paquete); adultos mayores a mitad de precio; niños de 3 a 15 años $6 a $10; menores de 0 a 2 años entran gratis. El tour VIP con guía e intensivo de degustación se sitúa en $30.

Reservas y boletos: Disponibles directamente en taquilla o a través de la plataforma digital en [www.panamabec.com/tickets]

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