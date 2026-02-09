Museo tableño abre exhibición sobre el carnaval

El Museo Belisario Porras abrió sus puertas a la exhibición “Polleras, tembleques y fotografías del carnaval tableño”.

La pieza central de la muestra es una invaluable colección de vestidos cedidos por diversas reinas de la festividad, que incluye polleras de gala, tembleques, prendas y una cronología fotográfica que narra la alegría de esta tradición.

“Es una oportunidad única para ver de cerca la evolución y el detalle de los atuendos que nuestras reinas han portado con orgullo”, destacó la administradora del museo, Rosa María González.

La exhibición estará abierta al público del 3 al 13 de febrero para recibir a locales y turistas que deseen conectar con la raíz del Carnaval, antes de que las cajas y los tambores se tomen las calles.