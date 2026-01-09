Myke Towers celebra nominación a los iHeartRadio Music Awards 2026 por “Degenere”

El artista puertorriqueño Myke Towers, consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana global, celebra su nominación a los iHeartRadio Music Awards 2026.

Towers compite en la categoría Latin Pop/Urban Song of the Year por su éxito “Degenere”, una colaboración con el reconocido productor y compositor benny blanco. Esta nominación representa un hito clave en su carrera, reafirmando su impacto en el mercado estadounidense y su capacidad para cruzar fronteras culturales con su propuesta musical.

La explosiva colaboración, que forma parte de la edición deluxe del álbum La Pantera Negra, alcanzó la cima de la lista Latin Airplay de Billboard el 3 de mayo de 2025. Sobre el proceso creativo, benny blanco elogió el instinto del boricua, calificándolo de «mago» y destacando que Towers supo exactamente qué hacer con la canción desde el primer momento en el estudio.

Sobre este reconocimiento, Towers expresó su emoción al comenzar el año con esta noticia: “Qué duro comenzar el año de esta manera, sabiendo que el público se conectó con esta canción... Hacemos música con el corazón para el deleite de nuestros fans”.

El reconocimiento llega tras un 2025 de gran significado, en el que el artista no solo brilló en lo musical, sino también por su impacto social al ser galardonado como Agente de Cambio en los Premios Juventud por su labor con la Young Kingz Foundation. Además, acumuló importantes candidaturas en los Premios Tu Música Urbano y Los40 Music Awards Santander.

La ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2026, evento que celebra a los artistas con mayor impacto en la radio y la cultura popular, se llevará a cabo en el emblemático Teatro Dolby en Los Ángeles.

La gala se transmitirá en vivo el jueves 26 de marzo, ofreciendo un escenario global para premiar los éxitos más rotundos del año. Para Myke Towers, esta cita representa la oportunidad de consolidar un ciclo de éxitos que ha marcado su evolución constante en la cima de la industria latina.