Natalia Lafourcade anuncia maternidad junto a su esposo, el cineasta Juan Pablo López

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su primer hijo, un acontecimiento que marca un nuevo capítulo en su vida personal y artística.

Lafourcade, reconocida por su discreción en la vida privada, sorprendió al revelar la maternidad junto a su esposo Juan Pablo López Fonseca, un productor y cineasta venezolano que ha acompañado de manera cercana su proceso creativo y personal.

Con un mensaje cargado de emoción y vitalidad, la intérprete celebró la llegada del bebé junto a su pareja: “A nuestros 41 años, ¡viva la vida!”. La noticia resonó en el ámbito cultural latinoamericano, donde Lafourcade es reconocida como una de las voces más influyentes de la música contemporánea.

Tras más de dos décadas de trayectoria, la artista abre así una etapa íntima que se suma a su legado musical, caracterizado por la búsqueda de raíces, la reinvención sonora y el diálogo constante con la tradición.

El nacimiento de su hijo se convierte en símbolo de continuidad y renovación, un gesto que conecta la vida personal con la fuerza creativa que ha definido su carrera y que proyecta nuevas perspectivas hacia el futuro.