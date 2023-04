Natti Natasha le cantó a Raphy Pina “La falta que me haces” en los Latin AMAs

La estrella dominicana Natti Natasha en una emocionante actuación especial llena de magia y amor en los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs), presentó el tema más personal de su vida inspirado en su esposo Raphy Pina, La falta que me haces.

Natti Natasha en esta ocasión une fuerzas nuevamente con el cantautor mexicano Joss Favela para crear un tema que expresa el momento que está atravesando la pareja desde su separación temporal.

Además, expresando la letra de forma visual, Natasha mostró, a través de su red social, un regalo especial que recibió y que revela los sentimientos de la pareja durante este tiempo.

El regalo fue un dibujo hecho a mano por un preso que está detenido en el mismo centro que su esposo, Raphy Pina.

Un fragmento de la canción: Otro día sin ti/ Que despierto y tu no estas.../ Pasan cosas por mi mente/ me preocupa no saber cómo estarás / tal vez igual que yo sintiéndote fatal / igual que yo con ganas de llorar.../ Tú no sabes cuanta falta me haces/.

Yo no sé cómo vivir sin ti.../ Tú no sabes cuánto es que te extraño/ Yo no sé si pueda resistir / Y me hago la fuerte para que no sepas / que me duele y que no se vivir sin ti...