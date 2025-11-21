Cultura

Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico

Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Víctor Cedeño | Nazario Barrios es famoso por su talento interpretando el acordeón en géneros folklóricos y populares de Panamá.
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
ML | Canción ‘La Despedida’.
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico
Maribel Salomón
21 de noviembre de 2025

El tipiquero Nazario Barrios creció rodeado de música. Su abuelo Hilario Barría fue violinista, su tío Emilio guitarrista y su padre acordeonista, lo que sembró en él la pasión que hoy lo mantiene como una de las figuras destacadas de la música típica panameña.

“Yo realmente vengo de una familia de músicos, yo creo que todo mi talento viene de sangre”, recordó Barrios, quien agarró su primer acordeón a los ocho años, inspirado por su padre y guiado por maestros como Óscar Carrasco, “Chichi” Barrios y Chimino Moreno.

A los 12 años tocó su primer baile, una experiencia que marcó su inicio profesional. Luego, a los 18 años empezó su agrupación ‘El Ritmo Distinguido’ que hoy dirige con más de 50 temas grabados y un estilo que mezcla cumbia con un toque de salsa. “Estoy feliz con el público que siempre nos apoya, mi cumbia sigue llegando a cada rincón”, expresó.

Su trayectoria ha estado acompañada de triunfos en concursos como: Cuna de Acordeones (2009), Encuentro de la Cumbia (2022), y otros.

Conocido como ‘El Acordeón de Oro de Panamá’, dijo: “sigan pendientes porque todavía Nazario Barrios tiene para rato... vamos a seguir grabando y complaciendo a todos”.

Nuevo tema musical

ml | Su más reciente sencillo es ‘La Despedida’ junto a su agrupación El Ritmo Distinguido. El tema es del compositor Richard Santamaría y ya está disponible en todas las plataformas digitales. “Mi ritmo musical tiene algo diferente a los demás, porque yo creo más en el toque del acordeón y en letras con las que la gente se identifique”, expresó.

Crónica de vida

Nazario Barrios Barría nació el 28 de mayo de 1991 en Las Tablas. Estudió en la Escuela Antonio González de El Cocal.

Culminó la secundaria en el Colegio Manuel María Tejada Roca.

En septiembre del 2006 ganó el primer lugar del concurso infantil Didio Borrero de Guararé.

Este año ganó el concurso de acordeón para adultos Rogelio “Gelo” Córdoba, en el Festival de La Mejorana.

Tags:
música
|
tipico
|
Tipiquero
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR