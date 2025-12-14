Neto Becerra presenta “Navidad Contigo”, un EP de clásicos navideños en regional mexicano

El cantautor Neto Becerra, lanza “Navidad Contigo”, un EP de seis temas que reinterpreta los grandes clásicos de Navidad en regional mexicano, ofreciendo una propuesta emotiva, festiva y cargada de identidad.

“Navidad Contigo” nace del deseo de Becerra de llevar al público una producción que conecte con la nostalgia de diciembre, preservando la esencia de canciones que han acompañado generación tras generación, pero con arreglos e instrumentación que reflejan la evolución del género regional y el sello artístico de Neto, se indica en un comunicado.

A lo largo de sus seis canciones, el proyecto construye un viaje musical por los sonidos que recuerdan posadas, luces en la calle, sobremesas infinitas y reuniones donde la música se convierte en el puente emocional entre pasado y presente.

La selección de canciones busca rescatar la tradición, mantener viva la memoria colectiva y acercar estos clásicos a nuevas audiencias. “Navidad Contigo” tiene los temas: “25 de Diciembre”, “Cada Diciembre”, “El Baile de Santa Claus”, “Frente a la Chimenea”, “Mi Burrito Sabanero” y “Navidad Sin Ti”.