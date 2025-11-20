Nicki Nicole marca un nuevo hito internacional con Bocelli y su debut en el Teatro Colón

La cantante argentina Nicki Nicole, atraviesa una semana decisiva en su carrera con dos anuncios que consolidan su evolución artística y su proyección internacional.

En un giro audaz que reafirma su versatilidad, la cantante confirmó su debut en el histórico Teatro Colón de Buenos Aires, donde el próximo 19 de febrero ofrecerá un concierto sinfónico acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín.

Con este paso, Nicki se convierte en la primera artista de su generación —y del movimiento urbano latino— en presentarse en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

“Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes”, expresó la cantante en sus redes sociales, anunciando lo que promete ser una velada única en su trayectoria.

El anuncio llega apenas horas después de otro momento histórico: el pasado 18 de noviembre, Nicki Nicole compartió escenario con el legendario tenor italiano Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro, donde interpretaron juntos una emotiva versión en español de “Vivo per lei”.

La colaboración, que sorprendió al público argentino, marcó un encuentro simbólico entre generaciones y géneros musicales, y posiciona a Nicki como una figura capaz de trascender fronteras estilísticas y culturales.

“Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, declaró Bocelli tras el concierto, destacando el talento y la sensibilidad de la joven artista rosarina.

Con más de 1.600 millones de reproducciones en plataformas digitales, una nominación al Grammy y al Latin Grammy por su álbum NAIKI, y un histórico concierto sinfónico ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera en Rosario, Nicki Nicole continúa expandiendo los límites de su arte sin perder raíz ni identidad.

Estos dos hitos —su participación junto a Bocelli y su próximo debut en el Teatro Colón— confirman el ascenso de Nicki como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea, capaz de reinventarse y dialogar con públicos diversos sin renunciar a su esencia.