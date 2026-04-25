Nicole Pinto no participará en Señorita Panamá 2026

La modelo y creadora de contenido Nicole Pinto anunció oficialmente que no formará parte de la próxima edición del Señorita Panamá, tras un proceso de evaluación personal y profesional.

En un comunicado, Pinto agradeció el respaldo recibido y explicó que su decisión responde a una revisión “muy consciente, responsable y asesorada”, en la que determinó que ciertos compromisos y condiciones del certamen no se alinean con el rumbo que desea para su vida en este momento.

“Por responsabilidad conmigo misma, con mi futuro y con todo lo que he venido trabajando, decidí no asumir ese compromiso”, expresó, destacando que no se trata de cerrar puertas, sino de elegir con claridad cuándo dar cada paso.

A través de sus redes sociales, también compartió el lado emocional de su decisión, asegurando que, aunque le duele, era un sueño en el que trabajó por más de ocho meses con ilusión y entrega. “He aprendido a escucharme y entender que cuando algo no termina de encajar, no es el momento”, manifestó.

Pinto reiteró que continuará representando a Panamá desde su propio camino y confía en que quien asuma la representación del país lo hará con compromiso y amor.