Niños Cantores de Boquete conquistan

Los Niños Cantores de Boquete es una agrupación conformada por 25 niños, entre los 8 y 17 años, que destaca por un repertorio multicultural de alta exigencia que abarca música clásica, sacra y latinoamericana, interpretada en idiomas como: latín, inglés, francés, italiano y suajili, explicó su director Roger Santamaría.

Con dos producciones audiovisuales en YouTube, la agrupación se prepara para una agenda importante: a finales de julio ofrecerá un concierto en Chiriquí, en diciembre participará en el primer Congreso de Puericantores de América Latina e Iberoamérica que se desarrollará en la capital, y ya tiene una invitación para viajar a Málaga, España, en 2027.

“Es un proyecto integral que no solamente busca que el niño esté trepado en un escenario, sino que reciba una formación académica y sobre todo que lo tome como una terapia dentro de un mundo lleno de tecnología, es un momento de desintoxicación”, dijo.

Agregó que este proyecto musical nació en 2021 en plena pandemia bajo el paraguas de la Fundación Biblioteca de Boquete, pero evolucionó notablemente hasta conformar su propia organización independiente: la Fundación para la Cultura y las Artes (Fusionarte).

Actualmente, es una agrupación sin fines de lucro y los interesados en sumarse al coro o apoyar a Fusionarte, que también impulsa el coro de adultos Anima e Cuore, pueden contactarlos a través de su cuenta de Instagram @fusionarte.ch o al teléfono 6486-8714.