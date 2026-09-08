Niños Cantores de San Miguelito buscan apoyo para gira europea

Los Niños Cantores de San Miguelito, bajo la dirección del maestro Jorge Eduardo Vílchez, se preparan para emprender una nueva gira por Europa durante octubre de 2026.

Sin embargo, los organizadores afirmaron que a pocos días de este recorrido y tras meses de autogestión y el apoyo de diversos aliados, el coro infantil solo ha logrado cubrir el 65% de los pasajes aéreos; aún requieren el respaldo para costear los gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno de toda la delegación.

La agrupación viajará a Francia para participar en el Congreso Nacional Francés de Pueri Cantores en Lourdes, ofreciendo además presentaciones en Burdeos y París.

El itinerario culminará en Madrid, España, donde los jóvenes participarán en actividades culturales enmarcadas en la XXX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

Más allá del reto económico, esta travesía busca proyectar el talento, la disciplina y el esfuerzo de una generación de niños que, desde San Miguelito, ha llevado la identidad panameña a los escenarios más exigentes del mundo como Alemania, Austria, Italia y el Vaticano.