Niños panameños conquistan campeonato internacional de cálculo mental

Panamá hizo historia al convertirse por primera vez en sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un evento que reunió a cerca de mil niños de más de 21 países y que posicionó al país como escenario de una de las competencias académicas más importantes del mundo.

La delegación panameña logró la mayor cantidad de campeones en las diferentes categorías, destacando por su desempeño y demostrando el resultado del esfuerzo, la disciplina y la preparación de estudiantes, familias e instructores.

El campeonato fue organizado por ALOHA Panamá en el marco de su décimo aniversario en el país, una década dedicada al desarrollo de habilidades en niños como concentración, memoria, agilidad mental, pensamiento lógico y confianza.

“Hoy Panamá escribe una de las páginas más importantes de su historia educativa. Estos niños nos demuestran que cuando se apuesta por la educación, la disciplina y el desarrollo de sus capacidades, no existen límites para alcanzar grandes resultados”, afirmó Vanessa Campos, directora ejecutiva de ALOHA Panamá.

Campos destacó que muchos de estos niños podrán convertirse en futuros científicos, ingenieros, médicos, emprendedores y líderes del país. Además, agradeció el respaldo de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, la Autoridad de Turismo de Panamá y el Despacho de la Primera Dama, así como el apoyo de padres de familia, instructores, voluntarios y delegaciones internacionales.