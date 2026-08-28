Nuevas obras ganan en el Roque Cordero

Cuatro composiciones fueron reconocidas en el Concurso Nacional de Composición Musical Roque Cordero 2026, organizado por el Ministerio de Cultura de Panamá, tras la evaluación de 19 obras por parte de un jurado internacional.

En la categoría Solo, el primer lugar fue para “Variaciones Verde Lorca”, de Emiliano Pardo Tristán, bajo el seudónimo Tamarit. En Cámara, fue reconocida “Sinfonietta para quinteto de arcos”, de Samuel Iván Robles, identificado como Jack Aubrey.

Por su parte, “Carne-Vale”, de Héctor Lomba Smith, bajo el seudónimo Elsternsohn, obtuvo el reconocimiento en la categoría Coro, mientras que “Pancarnaval”, de José Gerardo Castillo Zaldívar, con el seudónimo Ofilio, resultó ganadora en Orquesta Sinfónica.

Las obras destacaron por aspectos como su calidad técnica, creatividad y manejo de los recursos musicales. La categoría Banda Sinfónica fue declarada desierta, al no cumplir la propuesta recibida con los criterios establecidos.

El jurado estuvo integrado por Martin Manuel Corleto Orantes, de Guatemala; María Paola Ávila Martínez, de Colombia; y Joshua Alexander Dos Santos Marcano, de España.

Los ganadores recibirán parte de una bolsa total de B/.18,000 en premios, además de medallas de plata.