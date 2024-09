La Embajada Británica en Panamá organizó su recepción anual para los nuevos becarios de la prestigiosa beca “Chevening”, que otorga oportunidades para estudios de maestría en el Reino Unido.

James Dauris, Embajador del Reino Unido, subrayó: “Este año, contamos con cinco becarios panameños que se embarcarán en estudios de posgrado en Londres, abarcando diversos campos profesionales. Nos enorgullece ofrecer acceso a algunas de las mejores universidades del mundo”.

El programa Chevening, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Commonwealth y el Desarrollo del Reino Unido, así como por diversas organizaciones, proporciona becas completas para un año de estudios de maestría en el Reino Unido.

Dauris agregó: “Para postularse, se requiere tener una licenciatura, al menos dos años de experiencia laboral y ser ciudadano de un país elegible, como Panamá. La beca no tiene límite de edad ni restricciones temáticas. El aspecto crucial para obtener una beca Chevening es tener una visión clara de cómo el estudio en el Reino Unido contribuirá a generar un impacto positivo en el país de origen del beneficiario”.

Javier Yap Endara, ex becario de Chevening, compartió su experiencia: “Esta oportunidad me permitió adquirir conocimientos valiosos al aprender de otras culturas y de las mejores universidades del mundo, los cuales he podido trasladar a Panamá. Gracias al apoyo de la Embajada Británica”.