$!Obras con sello local

Cultura

El Festival Nacional de Teatro se desarrolla en diferentes espacios de la ciudad capital, con entradas gratuitas o de $5

Zulema Emanuel
23 de septiembre de 2025

Un crisol de historias y talentos locales se dan cita en el Festival Nacional de Teatro, una plataforma impulsada por MiCultura para dar voz a propuestas escénicas que se salen de lo convencional y que estarán disponibles hasta el 28 de septiembre.

Según Manuel Paz, coordinador de Teatro de la Dirección Nacional de las Artes, la idea es ofrecer un espacio a creadores que se enfocan en el teatro físico, de movimiento, de opinión o experimental.

De las 14 obras que se presentaron, un jurado de expertos seleccionó siete propuestas que prometen cautivar al público.

Las producciones, todas de dramaturgos panameños, abarcan géneros diversos, desde el drama y la comedia hasta el teatro de títeres.

Entre las que se podrán ver en los próximos días están: “Un amor, muchos maestros”, “Baluwala y otras historias indígenas panameñas”, “Las cosas que no ardieron”, “Ecos” y “Cristo Quijote Tratado”.

