Olga Tañón recibirá homenaje en los HEAT Latin Music Awards en Jalisco

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, recibirá un homenaje a su trayectoria durante los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

La llamada «Mujer de Fuego» será homenajeada junto a Don René Camacho, líder de La Arrolladora Banda El Limón; Piso 21, Banda MS y Los Ángeles Azules, en una gala que se transmitirá en vivo a través de LosHeat.tv y que se realiza en alianza con el Gobierno de Jalisco.

Con 25 álbumes y 27 canciones que han alcanzado los primeros diez lugares de la radio tropical, Olga Tañón se ha consolidado como una de las figuras femeninas más representativas de este género.

En 2025 celebró el orgullo puertorriqueño con “PR24SIETE Soy de Aquí” y este año abrió una nueva etapa musical con “Reina No Ruega” y “Soy Volcán”, gira que comenzará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La gala también distinguirá a Don René Camacho por su contribución a la música de banda. Clarinetista y director, impulsó La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, agrupación por la que han pasado distintas generaciones de vocalistas y que suma 23 canciones en el número uno, de acuerdo con un comunicado.

Por su parte, Piso 21 tendrá un reconocimiento por una trayectoria que comenzó en Medellín y que suma más de 16 mil millones de reproducciones en el mundo.

El grupo ha colocado entre sus éxitos temas como “Me Llamas”, “Pa’ Olvidarme de Ella” y “Te Vi”, y este año presentó el álbum “trescender”, además de impulsar su propio sello discográfico, Tres Sietes.

Banda MS, que suma 23 años de carrera, también recibirá un homenaje

La agrupación originaria de Mazatlán ha conquistado al público con canciones como “El Color de Tus Ojos”, “Háblame de Ti” y “Mi Mayor Anhelo”, con un repertorio que conecta con distintas generaciones en México, Estados Unidos y América Latina. Los Ángeles Azules completan la lista de homenajeados.

A lo largo de más de cuatro décadas, los hermanos Mejía Avante han llevado la cumbia de Iztapalapa a escenarios internacionales, incluido Coachella, y han convertido temas como “Cómo te voy a olvidar” y “El listón de tu pelo” en clásicos de la música mexicana.

“En Puerto Vallarta queremos devolverles un poco de todo lo que nos han dado y decirles gracias frente a su público”, señaló Diana Montes, CEO de HEAT Latin Music Awards.

¿Quiénes actuarán en los HEAT Latin Music Awards?

Además de los homenajes, la gala contará con las presentaciones de Yeri Mua, Paloma Morphy, Andreina Bravo, Yo Soy Arango, Dayanara, Eden Muñoz, Ha*Ash, Luis Alfonso y Juan Magán, entre otros artistas.

La entrega de los globos HEAT estará a cargo de figuras como Kim Shantal, Plan de Escape, Lewis Y, Jhon de la Torre, Paola Jara, Arelys Henao, Francy, Guayacán Orquesta, Mala Maña, Little D, Dalex, Pamela López, Marcos Villalobos y Gonzalo Genek.

Los seguidores todavía podrán votar por sus favoritos en las 30 categorías hasta el 15 de octubre, a través de la aplicación de LosHeat.tv, con la posibilidad de emitir un voto cada 24 horas.

La Semana HEAT se realizará del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta, y culminará con la gala que reconocerá a figuras de la música latina.