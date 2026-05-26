Ópera llena de amor y desquite

La ópera volverá a tomar fuerza en Panamá con la presentación de “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, una producción que reunirá talento nacional e internacional en el escenario este 9 de junio en el Teatro Balboa.

La obra del compositor italiano será presentada en una versión tipo concierto con desplazamientos escénicos, acompañada de orquesta en vivo, un coro de más de 50 voces y un elenco integrado por destacados artistas de la lírica.

Como invitado especial internacional estará el maestro Carlos Almaguer, reconocido barítono que ha participado en escenarios de prestigio mundial como la Royal Opera House de Londres y la Arena di Verona.

La producción también contará con la participación de la soprano dramática Jacqueline Lamicq, considerada una de las voces líricas más importantes de Centroamérica, con experiencia en títulos como Turandot, Rigoletto, La Traviata y Nabucco.

Junto a ellos estará el tenor panameño Jahmai Rivera, quien realizará su debut en esta ópera en territorio nacional, apostando por acercar el canto lírico a nuevas generaciones y públicos.

La historia de Cavalleria Rusticana gira en torno al amor, la pasión, la traición y la venganza, elementos que han convertido esta pieza en una de las óperas más emblemáticas del repertorio clásico. Las puertas del teatro abrirán a partir de las 6:45 p.m., y la función iniciará a las 8:00 p.m.