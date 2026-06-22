Ozuna inauguró el XV aniversario de Starlite Occident Marbella con doble sold out

El festival boutique Starlite Occident Marbella abrió su edición más especial con un doble sold out que agotó tanto el Auditorio como el Starlite Night Club. En su XV aniversario, el evento reunió a miles de asistentes en la Cantera de Nagüeles, donde Ozuna, uno de los artistas latinos más influyentes, ofreció un vibrante concierto como parte de su “Una Aventura World Tour”.

Entradas agotadas, auditorio pletórico y una atmósfera inolvidable marcaron el inicio de la temporada. Ozuna desplegó su repertorio de “Una Aventura World Tour” ante un público entregado, en un entorno natural inigualable, con cercanía real entre artista y público, sonido de última generación y la magia única de la cantera.

Entre los asistentes destacaron Carlos Alcaraz, Dani Ceballos, Rosauro Varo, Iván Sánchez y la familia Martínez-Bordiú. La celebración se prolongó hasta el amanecer con la fiesta DADDYS, consolidando a Starlite como gran punto de encuentro social del verano europeo bajo la dirección de Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer.

También asistió Nacho Meyer, presidente de TelevisaUnivision, quien viajó desde Miami junto a su equipo para preparar los Premios Juventud, que este año celebrarán por primera vez fuera de América, coincidiendo con su 23º aniversario.

El doble sold out se completó en el Starlite Night Club, donde DJs prolongaron la energía hasta el amanecer, reafirmando el modelo experiencial 360º del festival: gastronomía, conciertos y ocio nocturno integrados en una propuesta única.

La programación internacional de Starlite Occident Marbella se extenderá durante todo el verano con artistas como Lenny Kravitz, Maroon 5, John Legend, Juan Luis Guerra, Deep Purple, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Grupo Frontera, Love of Lesbian, Vanesa Martín, Malú y Taburete, entre otros.

La temporada concluirá el 3 de septiembre con la primera edición europea de los Premios Juventud, el show musical más importante para el público joven hispano, producido por TelevisaUnivision.

La gala, que contará con artistas de talla mundial como Bad Bunny, Shakira, Karol G, Enrique Iglesias, Rosalía y Daddy Yankee, se emitirá en prime time en Estados Unidos con un alcance de 62 millones de personas y en más de 20 territorios internacionales, convirtiendo a Marbella en epicentro global de la música latina.