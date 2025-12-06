Ozuna y Beéle lanzan Stendhal: un álbum colaborativo que fusiona afrobeat y raíces caribeñas

La superestrella puertorriqueña Ozuna y la sensación colombiana Beéle han lanzado oficialmente Stendhal, su esperado álbum colaborativo. Este proyecto de 14 temas no es solo una unión de talentos, sino un viaje sonoro vibrante que promete impactar los sentidos del oyente, tal como sugiere su nombre, inspirado en el Síndrome de Stendhal.

El álbum, ya disponible en todas las plataformas, consolida la conexión artística de ambos y marca una etapa creativa fresca y audaz.

Producido por Sony Music, Stendhal es una propuesta innovadora que se construye sobre una base de Afrobeat y ritmos Afrocaribeños, mezclados orgánicamente con la esencia del género urbano latino y toques de World Music. La producción, de altísimo nivel, estuvo a cargo de un elenco estelar que incluye a Ovy On The Drums, Flambo, Dynell, Legazzy, y más, asegurando un sonido global y emocional.

“Este proyecto nació de una conexión real en el estudio. Con Beéle fue fácil construir algo diferente, jugando con sonidos, raíces y emociones. Stendhal es un viaje que hicimos juntos para regalarle a la gente música que se siente,” expresó Ozuna.

Por su parte, Beéle añadió: “Queremos que todos sientan la energía y el corazón que pusimos en este álbum.”

Uno de los puntos más divertidos e innovadores de Stendhal es cómo Ozuna y Beéle integraron toques inspirados en grandes éxitos de la música popular latina, rindiendo homenajes sutiles que amplifican la riqueza cultural sin perder modernidad:

“Enemigos” (junto a Ovy on the Drums): Reinterpreta elementos del icónico éxito de bachata “Los Infieles” de Aventura. ¡Pura nostalgia bachatera!

“Ale”: Incluye elementos inspirados en el emblemático merengue dominicano “Carnaval (Baile en la Calle)” de Fernando Villalona.

“Antes de Irme”: Presenta un toque melódico inspirado en el clásico infantil-pop “Ilarié” de Xuxa.