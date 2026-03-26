$!Paella, identidad y herencia culinaria

La paella es un plato tradicional de arroz a base de azafrán de la Comunidad Valenciana en España. Se cocina con carne pollo, conejo, judías verdes y aceite de oliva.

La chef y propietaria del restaurante @fannybistro, Fanny Romero, destacó la importancia de la paella como un platillo con historia e identidad.

“Como cocinera y dueña de restaurante considero que la paella es un plato emblemático que representa la riqueza de la cocina española. Es una combinación perfecta de ingredientes frescos y locales que, cuando se preparan con dedicación, resultan en un festín para los sentidos”, expresó.

Romero explicó que uno de los secretos para lograr una buena paella está en cuidar cada detalle durante su preparación. “La clave para una buena paella está en la calidad del arroz, el uso de un buen caldo y, por supuesto, el sofrito bien trabajado”, comentó.

“Es un plato que invita a la reunión, a compartir con amigos y familia, y que debe ser tratado con el respeto que merece por su historia y tradición. En mi restaurante, siempre buscamos mantener la autenticidad de los productos, respetando sus raíces mientras aportamos un toque personal que realce su sabor sin desviarnos de su esencia original”, añadió la chef.