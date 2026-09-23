Países Bajos retomará la participación en Eurovisión tras la intervención de una nueva emisora

Países Bajos participará en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión, anunció este miércoles la cadena pública que transmitirá el evento en substitución de una empresa que se había retirado.

"La emisora pública neerlandesa volverá a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión a partir de 2027 con un representante de Países Bajos. Un equipo independiente de expertos supervisará cuidadosamente el proceso relacionado con la participación", anunció la NPO (emisora pública nacional).

En agosto, la emisora AVROTROS, que seleccionaba al representante neerlandés y transmitía el concurso, se había retirado considerando que el evento "ya no puede considerarse neutral" debido a las divisiones en torno a la guerra en Gaza.

"Desde entonces, la UER (Unión Europea de Radiodifusión, que organiza Eurovisión) tomó medidas importantes respecto a las reglas del Festival de la Canción de Eurovisión", señaló la NPO.

Al reconocer que el concurso genera "sentimientos encontrados" en Países Bajos, la NPO afirmó haber "pedido explícitamente a la UER que volviera a hacer del carácter unificador del festival una parte importante del evento".