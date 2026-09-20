Palacio Municipal en Boquete vibró con exponentes del jazz

Entre lluvia, música y aplausos transcurrió la jornada del Jazz Experience Boquete 2026, que reunió ayer a músicos nacionales y al público en el Palacio Municipal.

Para Iván Medina, saxofonista y líder de Patatús “El jazz, ya no es algo que tiene que ser de personas inteligentes; se puede bailar, se puede integrar en todas partes”, expresó Medina, quien resaltó además el carácter de amistad que une a los integrantes del grupo.

Una visión similar de fusión musical presentó Eliecer Izquierdo, integrante de Eliécer Izquierdo Project, cuya propuesta combina jazz, rock, música panameña y ritmos latinoamericanos. El músico explicó que sus composiciones recogen diferentes influencias que forman parte de su trayectoria, entre ellas “Camino de Cruce”, uno de los temas de su disco Panorama.

También destacó el aporte de los músicos que integran su proyecto, a quienes atribuyó parte esencial del sonido que logra la agrupación.

La jornada también abrió espacio para propuestas que llegaron por primera vez al festival. Ella Ponce Uribe, integrante del Quinteto Latin Coffeerized y ejecutante del vibráfono. “El público apoyó las propuestas musicales”, señaló la artista.

El rock también tuvo presencia en la apertura del espectáculo con Tiburón Amarillo, ganadores del primer Concurso Cultura Rock. Su baterista, Jonathan Cáceres, calificó como un honor iniciar la jornada y compartir escenario con artistas de diferentes propuestas.