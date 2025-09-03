Palomazo Norteño arrasa con “La Borrachera Perfecta Tour” y se consolida en el regional mexicano

Palomazo Norteño continúa dejando huella con su exitosa gira 'La Borrachera Perfecta Tour', consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas del regional mexicano.La parada más reciente fue el pasado sábado en Pico Rivera, California, donde la banda ofreció un espectáculo inolvidable ante un público entregado. La velada fue un rotundo éxito, reafirmando el impacto y la conexión que Palomazo Norteño mantiene con su audiencia en cada ciudad.La gira continúa con fechas ya confirmadas en ciudades clave como Denver, Las Vegas, San José y San Antonio, donde se espera que la energía y el entusiasmo del público sigan marcando cada presentación.Con más de 4.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, Palomazo Norteño sigue demostrando su alcance y relevancia tanto en Estados Unidos como en México. Su show en vivo, cargado de energía, pasión y un repertorio que celebra la esencia del regional mexicano, ha sido pieza clave en el éxito de esta gira.Cada noche de 'La Borrachera Perfecta Tour' es una fiesta inolvidable, y Palomazo Norteño está listo para seguir compartiéndola con millas de fans a lo largo del país.Próximas fechas de la gira: Denver, Colorado- 5 de Septiembre / Grand Prairie, Texas - 6 de Septiembre / San José, California - 12 de Septiembre/ Fresno, California - 13 de Septiembre