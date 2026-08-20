$!Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”

Panamá será el escenario donde comenzará una nueva página en la historia de la música latina, con la llegada a los escenarios de “Santa Rosa: El Musical”, una producción internacional escrita y dirigida por Benjamín Cohen, inspirada en la vida del artista puertorriqueño, que llevará por primera vez su historia al teatro musical.

La obra ofrecerá una mirada íntima al hombre detrás del artista. Más allá de los aplausos, los escenarios y los grandes éxitos, el espectáculo revelará los momentos que moldearon la vida de quien hoy es considerado una de las figuras más elegantes, respetadas y admiradas de la música.

Con más de 60 artistas en escena y una propuesta visual de gran formato, “Santa Rosa: El Musical” recreará los momentos más importantes de la vida personal y profesional del intérprete, mientras sus canciones conducirán al público por una historia llena de emoción, romance, perseverancia y pasión por la música.

La producción constituye además una alianza artística entre Panamá y Puerto Rico, reuniendo a actores, cantantes, bailarines y músicos de ambos países en una coproducción que celebra el talento latino y fortalece los vínculos culturales entre dos naciones profundamente unidas por la música. La producción reúne como coproductores a Irma Ortiz Suescum y Randy Cuevas, reconocido músico e integrante de la banda “Rabanes”.

Cuevas y Edmond Archibold formarán parte de la realización orquestal del espectáculo bajo la dirección musical de Benjamín Cohen. Esta alianza creativa, consolidada durante sus producciones más recientes, ofrecerá una experiencia sonora de primer nivel, respetando la esencia musical que ha convertido a Gilberto Santa Rosa en una de las voces más importantes de la música latina.

Una vez concluida la temporada de “Erika Ender: El Musical”, Cohen iniciará la convocatoria oficial de audiciones para esta nueva producción, mientras algunos de los personajes principales ya se encuentran en proceso de definición con artistas panameños que han participado en sus últimos musicales.

Con este nuevo espectáculo de Benny’s Productions, la casa productora que ha consolidado varios éxitos teatrales, Benjamín Cohen reafirma su compromiso de continuar convirtiendo a Panamá en una plataforma para la creación y exportación de grandes musicales, impulsando el talento nacional hacia escenarios internacionales y consolidando al país como un referente del teatro musical en la región.

La producción busca demostrar que, cuando el arte trasciende fronteras, es capaz de crear proyectos con identidad latinoamericana y proyección mundial. Más que una nueva producción teatral, “Santa Rosa: El Musical” representa un paso importante para la internacionalización del teatro musical latinoamericano y reafirma el compromiso de Panamá con la creación de espectáculos originales capaces de competir en los principales escenarios del mundo.

Con este proyecto, el legado de Gilberto Santa Rosa encontrará una nueva forma de emocionar al público: desde un escenario de teatro, donde la música, la dramaturgia y la emoción se unirán para contar la historia de uno de los mejores exponentes de la música.