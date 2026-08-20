Cultura

Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”

Gilberto Santa Rosa llevará su historia al teatro musical en una grandiosa producción internacional escrita y dirigida por Benjamín Cohen, que tendrá su estreno mundial en Panamá para luego recorrer Estados Unidos y Latinoamérica

Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”
Cortesía | Gilberto Santa Rosa, conocido como El Caballero de la Salsa, es un icónico cantante y compositor puertorriqueño.
Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”
Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”
ML | Una puesta en escena.
Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”
ML | Benjamín y Gilberto.
Panamá hará historia con el estreno de la obra “Santa Rosa: El Musical”
Maribel Salomón
20 de agosto de 2026

Panamá será el escenario donde comenzará una nueva página en la historia de la música latina, con la llegada a los escenarios de “Santa Rosa: El Musical”, una producción internacional escrita y dirigida por Benjamín Cohen, inspirada en la vida del artista puertorriqueño, que llevará por primera vez su historia al teatro musical.

La obra ofrecerá una mirada íntima al hombre detrás del artista. Más allá de los aplausos, los escenarios y los grandes éxitos, el espectáculo revelará los momentos que moldearon la vida de quien hoy es considerado una de las figuras más elegantes, respetadas y admiradas de la música.

Con más de 60 artistas en escena y una propuesta visual de gran formato, “Santa Rosa: El Musical” recreará los momentos más importantes de la vida personal y profesional del intérprete, mientras sus canciones conducirán al público por una historia llena de emoción, romance, perseverancia y pasión por la música.

La producción constituye además una alianza artística entre Panamá y Puerto Rico, reuniendo a actores, cantantes, bailarines y músicos de ambos países en una coproducción que celebra el talento latino y fortalece los vínculos culturales entre dos naciones profundamente unidas por la música. La producción reúne como coproductores a Irma Ortiz Suescum y Randy Cuevas, reconocido músico e integrante de la banda “Rabanes”.

Cuevas y Edmond Archibold formarán parte de la realización orquestal del espectáculo bajo la dirección musical de Benjamín Cohen. Esta alianza creativa, consolidada durante sus producciones más recientes, ofrecerá una experiencia sonora de primer nivel, respetando la esencia musical que ha convertido a Gilberto Santa Rosa en una de las voces más importantes de la música latina.

Una vez concluida la temporada de “Erika Ender: El Musical”, Cohen iniciará la convocatoria oficial de audiciones para esta nueva producción, mientras algunos de los personajes principales ya se encuentran en proceso de definición con artistas panameños que han participado en sus últimos musicales.

Con este nuevo espectáculo de Benny’s Productions, la casa productora que ha consolidado varios éxitos teatrales, Benjamín Cohen reafirma su compromiso de continuar convirtiendo a Panamá en una plataforma para la creación y exportación de grandes musicales, impulsando el talento nacional hacia escenarios internacionales y consolidando al país como un referente del teatro musical en la región.

La producción busca demostrar que, cuando el arte trasciende fronteras, es capaz de crear proyectos con identidad latinoamericana y proyección mundial. Más que una nueva producción teatral, “Santa Rosa: El Musical” representa un paso importante para la internacionalización del teatro musical latinoamericano y reafirma el compromiso de Panamá con la creación de espectáculos originales capaces de competir en los principales escenarios del mundo.

Con este proyecto, el legado de Gilberto Santa Rosa encontrará una nueva forma de emocionar al público: desde un escenario de teatro, donde la música, la dramaturgia y la emoción se unirán para contar la historia de uno de los mejores exponentes de la música.

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Me conmueve mucho ver mi vida y mi música convertidas en un musical en Panamá. Estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir esta historia y de ver cómo Benjamín Cohen la lleva al escenario de una manera que celebra la música y tantos momentos de mi vida.

“Nuestro compromiso es construir un espectáculo que emocione, que honre su legado y que esté preparado para conquistar escenarios dentro y fuera de Panamá”, Cohen.
Tendrán más de 60 artistas

ml | Panamá tendrá el privilegio de levantar el telón de una producción destinada a recorrer el mundo. El musical celebrará su World Premiere en el Teatro Pacific durante el segundo semestre de 2027, convirtiendo a nuestro país en la sede donde nacerá un espectáculo concebido para presentarse posteriormente en escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica, con fechas internacionales previstas para mediados de 2028.

Historia de Benjamín

ml | Con más de 25 años de trayectoria, Benjamín Cohen se ha consolidado como uno de los principales impulsores del teatro musical en la región. Es creador de exitosas producciones como “Los Inolvidables: El Musical”. además de “Rabanes: El Musical”, “Pedrito Altamiranda: El Musical” y “Erika Ender: El Musical”. Con este nuevo proyecto continúa fortaleciendo el género de los biomusicales para preservar el legado de grandes figuras de la música latinoamericana.

Llevar la vida de Gilberto Santa Rosa al teatro musical implica una enorme responsabilidad. Estamos hablando de un artista que ha marcado la historia de la música latina y que forma parte de la memoria sentimental de millones de personas.

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Santa Rosa
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