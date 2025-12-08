Panamá impulsa técnicas de quincha y juntas de embarre hacia la Lista de Salvaguardia Urgente de la UNESCO

Las técnicas tradicionales de construcción con casas de quincha y las juntas de embarre o embarra fueron nominadas por la República de Panamá para su inclusión en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Salvaguardia Urgente de la UNESCO, debido a su valor histórico, social y ambiental, así como a la necesidad de fortalecer sus procesos de preservación, informó el Ministerio de Cultura (MiCultura).

MiCultura a través de un comunicado destacó que la oficialización de esta candidatura se realizará durante la 20.ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que tendrá lugar del 8 al 13 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, India.

De acuerdo con la entidad, la solicitud presentada destaca los procesos y materiales que conforman este sistema constructivo ancestral, basado en el uso de árboles, tierras y plantas del ecosistema local. También resalta el rol del trabajo comunitario, que ha permitido que estas prácticas sigan vigentes en distintas provincias del país, donde aún se levantan viviendas con quincha gracias a la acción colectiva y a las tradicionales jornadas de embarre.

Estas técnicas representan además un modelo de solidaridad social, en el que vecinos, familias y portadores del conocimiento se reúnen para construir una casa, compartir alimentos, música, cantos y transmitir saberes de generación en generación.

Asimismo, la institución resaltó que Panamá participa en esta sesión con una delegación integrada por personal de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio Cultural, un portador del conocimiento, representantes de la Embajada de Panamá en India y miembros de la Asamblea Legislativa.

La eventual declaratoria de la UNESCO sería un hito para el país, al reconocer estas técnicas constructivas como un elemento cultural en riesgo de desaparición, pero que actualmente se encuentra en un activo proceso de recuperación y salvaguardia.