Panamá inaugura el 33.° Congreso del IHLADI con el histórico traspaso de su presidencia

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, inauguró este lunes, 6 de julio, el 33.° Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI). El encuentro académico y diplomático coincide con las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante la sesión de apertura se formalizó el traspaso de la presidencia del instituto a la jurista panameña Yasmina Roby Sánchez (período 2026-2028), quien hace historia al convertirse en la primera mujer en liderar la organización en sus 75 años de existencia.

El canciller Martínez-Acha enfatizó que el derecho internacional es el único fundamento viable para preservar la paz global ante las crisis actuales, lo que reafirma la vocación de Panamá como puente de consenso. Por su parte, el presidente saliente del IHLADI, Dário Moura Vicente, advirtió con preocupación sobre el riesgo que corren las normas globales cuando los Estados recurren a la guerra en lugar de a los tribunales.

Asimismo, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, dictó la conferencia magistral “Bolívar, Bello y el derecho de gentes: Los cimientos del multilateralismo americano”, en la cual analizó las raíces de las leyes internacionales en la región.

El congreso sesionará en la Ciudad de Panamá del 6 al 10 de julio, reuniendo a destacados juristas y académicos, al secretario general del organismo (Sixto Sánchez Lorenzo), a directivas locales como el Colegio Nacional de Abogados y a miembros del cuerpo diplomático de naciones como España, Portugal, Colombia, Costa Rica y El Salvador.