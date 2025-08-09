Panamá reconoce trayectoria literaria de escritora costarricense

La ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, hizo entrega de la Medalla 'Mariposa de la Paz' a la escritora costarricense Ingrid Ávalos Barquero. Esta medalla simboliza ese vuelo libre y transformador que representa su obra: una mariposa que lleva consigo el mensaje sensible de humanismo, resiliencia y dignidad, señalaron del Ministerio de Cultura. El reconocimiento a parte de celebrar una trayectoria literaria admirable, significa elevar el legado cultural que Ingrid ha sembrado con sensibilidad, compromiso y visión en Costa Rica y Centroamérica.Este evento fue organizado por la Federación y Fundación Extraordinaria de Mujeres Periodistas y Relacionistas Públicos, a Ciudades Literarias Digitales y a la Asociación de Escritores y Escritoras de Centroamérica y el Caribe.