Panamá reunió expertos mundiales en arqueología marítima

El Ministerio de Cultura de Panamá, en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP), realizó el Encuentro Internacional de Arqueología Marítima en el Museo del Canal Interoceánico, como parte de una semana de trabajo científico enfocada en la investigación y protección del patrimonio cultural subacuático del país.

La iniciativa tuvo como objetivo avanzar en el Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño y establecer bases técnicas para su adecuada gestión y conservación. Durante la jornada participaron especialistas de España, Portugal, Reino Unido, Colombia y Panamá, quienes desarrollaron sesiones académicas, reuniones del comité científico y giras técnicas a sitios históricos del Caribe como el Fuerte de San Lorenzo, Nombre de Dios y Portobelo.

En el encuentro se abordaron temas vinculados a la protección del patrimonio cultural subacuático desde el acervo documental español, experiencias de gestión en la península ibérica y el uso de tecnologías como vehículos operados remotamente (ROV), geofísica marina y sistemas de automatización de datos. También se presentaron propuestas metodológicas para el inventario arqueológico del Caribe panameño y enfoques científicos para la conservación del patrimonio sumergido asociado a la ruta marítima transístmica.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que no fue casual que Panamá fuera el primer país en ratificar la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, al subrayar que el patrimonio sumergido “no debe verse como un recurso explotable, sino como un legado que tiene que ser protegido y estudiado con rigor científico”.

Indicó además que el Gobierno Nacional financió el primer Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño, proyecto a cargo del CIHAC AIP, con el propósito de contar con una base de datos especializada que permita al Estado gestionar estos bienes con responsabilidad y garantizar su conservación para futuras generaciones.

Por su parte, la especialista invitada Cristina Guerrero López, conservadora restauradora del Ministerio de Cultura de España, explicó que este trabajo permitirá comprender mejor la historia de Panamá, del comercio y de las personas vinculadas a la ruta marítima, además de sentar un precedente regional mediante un proyecto sistemático con cooperación internacional.

El proyecto tendrá una duración estimada de tres años y se desarrollará en tres fases: documentación archivística internacional, prospección geofísica en zonas estratégicas del Caribe panameño y verificación subacuática con tecnologías especializadas.