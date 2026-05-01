Panamá se prepara para inaugurar Hiperstición Tropical en Venecia

El próximo 9 de mayo inaugurará al público Hiperstición Tropical, la exposición que representará al país en la 61ª Exposición Internacional de Arte - La Biennale di Venezia, consolidando, con su segunda edición consecutiva, la presencia panameña en la principal plataforma del arte contemporáneo mundial.

La exposición de los artistas Antonio José Guzmán e Iva Jankovic, del dúo Mensajeros del Sol, curada por Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer, presenta una propuesta inmersiva que combina una instalación textil monumental de más de 20 metros, collages, imágenes históricas y una performance concebida como parte integral del proyecto.

Hiperstición Tropical evoca memorias vivas de comunidades afrocaribeñas y panameñas, y explora, a partir de investigaciones de archivo y resonancias sonoras, la manera en que los cantos de resistencia persisten, mutan y encuentran nuevas formas de expresión en el tiempo.

A través de historia, sonido, ritual e imaginación, la muestra proyecta una lectura contemporánea de Panamá como territorio de memoria, creación y pensamiento crítico con resonancia global.

Esta participación reafirma el compromiso del Ministerio de Cultura con posicionar a Panamá en los escenarios culturales más relevantes del mundo y utilizar la diplomacia cultural como herramienta de desarrollo nacional. En palabras de Gianni Bianchini, Comisionado del pabellón y Director Nacional de las Artes: “La Biennale di Venezia es una plataforma para mostrar que en Panamá existe un talento artístico de enorme profundidad y proyección, capaz de dialogar con el mundo”.

La inauguración del pabellón al público tendrá lugar el 9 de mayo en Venecia junto a los más de 80 países que participan en este encuentro bianual.