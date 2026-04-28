Panamá toma la batuta: Electra Castillo lidera formación musical en Iberoamérica

Z.Emanuel | La destacada directora Electra Castillo, líder de la Red de Coros y Orquestas de nuestro país, fue electa presidenta del Programa Iberorquestas Juveniles por los próximos tres años.

Este importante nombramiento se dio durante el Consejo Intergubernamental celebrado en Oporto, Portugal, posicionando a Panamá como el principal articulador del talento musical y la cooperación cultural en toda Iberoamérica.

Con este liderazgo, el país asume el reto de fortalecer la educación musical comunitaria.

El programa busca que el intercambio de experiencias sea la clave para impulsar el desarrollo artístico de las nuevas generaciones, garantizando que la música sea una herramienta de transformación social.