Panameñas en el Mundial de Debate

Z.Emanuel | Una delegación del Club de Debate del Colegio Las Esclavas viajó a Santiago, Chile, para representar a Panamá en el Mundial de Debate Escolar (MED). Esta competencia internacional, que se celebra hasta el 20 de octubre, reúne a jóvenes talentos de diversos países para medir su capacidad de argumentación y oratoria.

El equipo que defiende la bandera panameña está integrado por las estudiantes Sara Buitrago (de 12.º grado), y las compañeras de 11.º grado, Luz Barrios y Elisa Marciaga. Ellas serán las encargadas de enfrentar complejas mociones, debatiendo sobre temas de relevancia global ante jueces expertos.

Las jóvenes cuentan con el apoyo incondicional de sus mentores, la profesora Dania Nieto y el tutor del club, Emmanuel Domínguez, quienes han sido fundamentales en el desarrollo de sus habilidades.