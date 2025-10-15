Economía

Continúa proceso para otorgar permisos de venta en fiestas patrias

Redacción Web
15 de octubre de 2025

La Alcaldía de Panamá inició la segunda fase del proceso de asignación de permisos a microempresarios, para venta de mercancía seca y alimentos en las rutas del desfile de fiestas patrias de este 3 y 4 de noviembre.

Los pequeños comerciantes asistieron a la cita, para la entrega de la documentación y pago de los trámites correspondientes y fueron atendidos en el edificio Hatillo, por personal de las direcciones de Servicios a la Comunidad y Legal y Justicia.

La Alcaldía de Panamá ha programado otorgar 130 cupos para la actividad. El proceso culminará el próximo 28 de octubre cuando se entreguen los respectivos permisos.

Tags:
Fiestas Patrias
ventas
Alcaldía de Panamá
permisos
Microempresario
Panamá
