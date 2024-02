Panameño es héroe en Italia, tras salvar a un conductor

El médico panameño de 26 años Rubén Escobar Castillo fue reconocido como “héroe” por la prensa en Italia, luego de salvar a un automovilista que sufría un paro cardíaco.

El hecho se dio cerca de la vía de acceso de la Albera, cuando Escobar Castillo iba a bordo de un auto, junto a sus amigos.

Contó para el medio GDV Territori que: “Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en el carro que iba delante del nuestro... Sin pensarlo, bajé antes de que nuestro vehículo se detuviera, crucé la calle corriendo e intervine. Intenté tomarle el pulso, pero no estaba. Tuve que hacerle reanimación cardiopulmonar, pero tuve que tumbarlo en el asfalto; fue difícil porque era pesado. Llegaron otras tres personas y me ayudaron. Una vez que comencé el masaje cardíaco vi que su color mejoraba y continué, ayudado también por los demás rescatistas, hasta que llegó la ambulancia”.

En las horas siguientes, continuó, recibió una llamada telefónica de la hija del hombre cuya vida salvó. “Me alegró mucho saber que se está recuperando. Me dijeron que fuera a visitarlo al hospital y lo haré con mucho gusto. Solo hice lo que cualquier otro ser humano habría hecho”.

Su sueño es ejercer en Italia donde ha encontrado felicidad, sin embargo, eso le ha sido complicado por la “burocracia”.

“Llegué en diciembre con una visa de turista e inmediatamente comencé a preguntar a través de abogados, centros de inmigración, la prefectura. Recorrí muchas oficinas y gasté dinero para comprender qué puedo hacer. Desgraciadamente, sin permiso de residencia, nadie me contratará y no puedo tener permiso de residencia si no tengo trabajo. También estaría dispuesto a empezar como cuidador para quedarme en Italia y continuar con los trámites para luego convertirme en médico”, explicó en dicho medio.

En sus redes sociales, @rubenec comentó que la exposición que le han dado tras el heroico acto es inesperada. “Nunca hice esto esperando algo, porque este es mi trabajo, lo que hago con mucha pasión...”

Explicó que su aspiración de trabajar en ese país no tienen que ver con algún problema en Panamá, pues está “orgulloso” de sus raíces.