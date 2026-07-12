Participante panameña pide apoyo en votaciones de Operación Triunfo USA

La participante panameña de la Academia de Operación Triunfo USA, Karol Wilson, solicitó el apoyo de la comunidad nacional e internacional para continuar en la competencia, luego de anunciar que las votaciones cerrarán este lunes a las 6:00 p.m., en Panamá y 7:00 p.m., en Estados Unidos.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, familiares y amigos, la artista pidió que quienes residan, trabajen o se encuentren de visita en Estados Unidos o Puerto Rico emitan su voto para ayudarla a avanzar en esta etapa del concurso.

La participante recordó que, debido a las reglas de la competencia, únicamente los votos realizados desde Estados Unidos y Puerto Rico son contabilizados, por lo que pidió a los panameños compartir su llamado con personas que puedan participar en la votación.

“Panamá siempre ha demostrado que, cuando nos unimos por una misma causa, somos imparables”, expresó, al destacar la importancia del respaldo de sus compatriotas para continuar representando al país.

Asimismo, agradeció cada voto, mensaje y muestra de apoyo recibida durante su participación, asegurando que continuará trabajando con disciplina y compromiso para dejar en alto el nombre de Panamá en la competencia.